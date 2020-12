Violences policières: la formation des forces de l’ordre en question

En savoir plus sur Yann Barthes

Au cours de son audition face à l’Assemblée nationale, Gérald Darmanin a pour la première fois reconnu des manques dans la formation délivrée aux policiers. On en parle avec Paul Gasnier. Le manque de formation des forces de l’ordre pourrait-il expliquer les récentes affaires de violences policières ? C’est en tout cas l’axe choisi par le ministre de l’Intérieur face aux députés lundi. Gérald Darmanin a reconnu un manque de formation, notamment chez les jeunes recrues. Actuellement, un élève-policier passe en moyenne 8 mois en centre de formation – seulement 3 mois pour les élèves adjoint de sécurité - avant d’être envoyé sur le terrain. Pendant cette période, il prend des cours de tirs, de sport, de déontologie ou encore de droit. En 1980, les élèves-policiers passaient eux 12 mois en formation, le temps d’apprendre également l’éthique du métier ou les relations avec les populations. Avec le contexte sécuritaire actuel et la menace terroriste, les différents gouvernements ont voulu augmenter rapidement le nombre d’effectifs des forces de l’ordre sur le territoire. Les formations ont donc été raccourcies et condensées. Trop, d’après certains policiers que Paul Gasnier a pu rencontrer.