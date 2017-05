Virginie Despentes : "Paris est une ville qui s'est durcie"  

Punk, féministe et virtuose de la plume, Virginie Despentes fait partie des écrivains français es plus encensés de ces dernières décennies. Alors que le tome 3 de son roman "Vernon Subutex" sort aujourd'hui, l'auteure est revenue sur sa vision de notre société, de la capitale française, et des mouvements de gauche, comme Nuit Debout, qui sont apparus ces derniers mois.