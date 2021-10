Visas pour l’Algérie, le Maroc et la Tunisie : l’opération 3-en-1

C’est l’histoire d’un coup médias, d’un coup de com’ et d’un coup politique. Mardi, le nouveau chef du service politique d’Europe 1, Louis de Raguenel, annonçait la réduction drastique des visas accordés aux Algériens, aux Marocains et aux Tunisiens. L’information confirmée quelques minutes plus tard par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a coupé l’herbe sous le pied de Marine Le Pen qui tenait, quelques heures après, son discours sur l’immigration.