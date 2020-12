Visite du président égyptien: ces images que la France s’est bien gardée de partager

En savoir plus sur Yann Barthes

Le président égyptien poursuit sa visite officielle en France ce mardi. Après son entrevue avec Emmanuel Macron, le président al-Sissi a rencontré le Premier ministre Jean Castex, avant de rejoindre la mairie de Paris, les Invalides puis d’assister au traditionnel grand gala en costumes et robes de soirée. Mais ça, vous ne l’avez vu nulle part. Pour cause : la visite du président égyptien, qui a fait emprisonner quelques 60 000 personnes pour le seul crime de ne pas être d’accord avec le régime en place, fait polémique en France. Alors forcément, les équipes de communication sont toutes passées en service minimum. A moins qu’ils aient tous « oublié » de partager leur rencontre avec le président égyptien. Ça c’est pour la partie française. Parce que côté Egypte, on est très contents de la visite du président en France et on ne se prive pas d’en partager des images dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et comme on voulait savoir, nous aussi, à quoi ressemble VRAIMENT la visite officielle du président al-Sissi, on est allé fouiller chez eux. Et on a tout retrouvé : la cérémonie aux Invalides, le gala, la rencontre avec Anne Hidalgo et même la remise la Légion d’honneur. Heureusement qu’on peut compter sur les images de propagande pour savoir ce qui se passe à moins de deux kilomètres de nous.