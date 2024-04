Vivement qu’on crève : arrêtez immédiatement votre jeûne intermittent !

Comme chaque vendredi, Yann Marguet est de retour avec sa chronique « Vivement qu’on crève ». Ce soir le chroniqueur met en lumière le jeûne intermittent qui serait dangereux pour la santé selon une récente étude. En effet, les personnes qui le pratiqueraient à long terme présenteraient un risque 91% plus élevé de mourir d’une maladie cardio-vasculaire. Et ce alors que 27% des Français se plient à cette pratique selon un sondage de 2022. Pour certains, c’est une véritable mode. Avec son humour qu’on lui connaît, Yann Marguet revient sur un autre régime à la mode il y a quelques années, le régime paléo. Pour lui, pas de secrets, il faut simplement manger équilibré. Ou alors on peut toujours suivre la tendance ces « respiriens », ces gens qui ne se nourrissent que d’air et de soleil.

