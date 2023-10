Vivement qu’on crève : des émeutes à cause… des cartes Pokémon

Rien ne va plus au Musée Van Gogh d’Amsterdam. Lancée en grande pompe en septembre pour marquer le 50e anniversaire du musée, la collaboration avec Pokemon était destinée à séduire un public jeune et comprenait des expositions montrant les liens entre l’œuvre de Vincent Van Gogh et « l’art et la culture japonaise ». Mais l’opération a attiré des fans de jeux de cartes Pokemon prêts à tout pour mettre la main sur l’édition limitée de la carte « Pika-portrait », qui montre le personnage Pikachu coiffé d’un chapeau de feutre gris dans une pose inspirée d’un célèbre autoportrait de Vincent Van Gogh. La carte était distribuée à l’issue d’un jeu de piste organisé dans les salles du musée pour les jeunes visiteurs. Alors c’est évidemment dérisoire comparé aux problèmes actuels du monde, mais il faut quand même le dire : pour les fans de Pokémon, c’est un coup dur supplémentaire…