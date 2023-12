Vivement qu’on crève : Dubaï, l’ennemi du climat

Comme chaque vendredi, Yann Marguet est de retour avec sa chronique humour, « Vivement qu’on crève ». En écho à la controversée COP28 actuelle, le chroniqueur met en lumière avec son humour la ville de Dubaï. Il revient sur la mutation visuelle impressionnante de la ville préférée des influenceurs en l’espace de 30 ans. Il pointe du doigt son côté massifiée et toujours plus haut, qui participe massivement à l'augmentation des émissions carbones. Entre wakeboard, musée du futur, ou ski indoor, Yann Marguet est totalement dépassé. Et pendant la COP28, la pollution y a ironiquement atteint des records.