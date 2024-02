Vivement qu’on crève : Facebook, le réseau social jeune et vieux

Yann Marguet revient dans sa chronique humour hebdomadaire sur l’anniversaire de Facebook qui fête déjà ses 20 ans. Le chroniqueur commence par un petit tacle glissé à destination du réseau social qui semble depuis un petit moment ne plus être à la mode davantage destinés désormais aux « boomers », qui ne manquent pas une occasion de poster quelques citations plus ou moins bien senties, des photos de moments de rigolade entre copains au bistrot. Le réseau social où l’on reçoit un « joyeux anniversaire » d’une personne croisée une fois il y a 10 ans. Facebook est jeune et vieux à la fois, une sorte de Gabriel Attal des réseaux sociaux selon Yann Marguet. L’occasion de se replonger dans le passé et d’être nostalgique des statuts inintéressants où du partage de notre situation amoureuse. Il y a 20 ans, le monde faisait aussi la rencontre du « père » de Facebook, Mark Zuckerberg. Son groupe, Meta, pèse désormais 1200 milliards de dollars, et Mark Zuckerberg fait face à de multiples procès. 20 ans aussi que la mère de Yann Marguet

