Vivement qu’on crève : l’eau potable en voie de disparition ?

Yann Marguet axe ce vendredi sa chronique humour sur l’eau du robinet. Et ce alors que les alertes à la pollution de l’eau potable se multiplient actuellement en France. Selon les derniers chiffres, environ 20% des Français ont reçu chez eux une eau non conforme en 2021. A la Rochelle 15 captages ont dû fermer il y a un mois. L’humoriste se penche avec son humour bien à lui sur le seuil règlementaire des pesticides, et sur les PFAS, des substances per-et polyfluoroalkylées, des polluants éternels. Il nous propose une carte de tous les endroits contaminés en Europe par les PFAS, alors qu’ils sont déclarés comme mortels depuis 1961. Avec des taux particulièrement élevés en Allemagne ou dans la région de la Wallonie.