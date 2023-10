Vivement qu’on crève – Mur USA-Mexique : Joe Biden retourne sa veste

Dans sa chronique humour de ce vendredi, Yann Marguet met en lumière le mur séparant les Etats-Unis et le Mexique. Joe Biden a récemment annoncé qu’il allait reprendre la construction. Des fonds auraient été prévus à cet effet en 2019 et utilisables jusqu’au 30 septembre 2023. Le chroniqueur ne manque pas d’épingler la forme actuelle du président américain et le projet quelque peu bancal du mur.