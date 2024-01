Vivement qu’on crève : ne parlez plus de la SNCF à Yann Marguet !

Yann Marguet En savoir plus sur

Yann Marguet est de retour en ce début d’année 2024 avec sa chronique « Vivement qu’on crève ». Et cette semaine, c’est la SNCF qui se retrouve dans le viseur de l’humoriste. Entre la multitude d’abonnements proposés, les conditions d’utilisation particulièrement complexes et les prix pratiqués pendant la période des fêtes de fin d’année, c’est désormais trop pour lui. Il caractérise le jingle de la compagnie ferroviaire comme l’hymne national du seum. Et gare à ceux qui décident de téléphoner dans les wagons. Quant à la « rétrainspective » c’est la goutte de trop.