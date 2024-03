Vivement qu’on crève : Vladimir Poutine réélu à vie ?

Yann Marguet est de retour comme chaque vendredi avec sa chronique « Vivement qu’on crève ». Et cette fois-ci, c’est avec son humour qu’on lui connaît que le chroniqueur revient sur la réélection de Vladimir Poutine avec 87% des voix, face à deux amis à lui qu’il semblait donc avoir dans la poche. Son opposant le plus crédible, Boris Nadejdine, partisan de la paix en Ukraine, aurait pu lui avoir son rôle à jouer, mais il s’opposait. Les quelques résistant avaient organisé l’opération « Midi contre Poutine », sans succès. Yann Marguet met en avant avec ironie le poison, arme du régime en place. Il met en lumière également les débats sur la télévision d’Etat russe autour de la ville française à raser en premier.

