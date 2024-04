Vivement qu’on crève : Yann Marguet n’en a rien à faire du changement d’heure

Yann Marguet revient avec sa chronique humour, Vivement qu’on crève. L’humoriste met en lumière le changement d’heure de la semaine dernière. Et certains médias semblaient fascinés par l’idée que ce changement d’heure tombe durant le week-end de Pâques. Et comme tous les six mois le « small talk » habituel est revenu sur le devant de la scène. « On avance ou on recule ? On dort moins ou plus longtemps ? ». L’occasion pour la mystérieuse association européenne pour l’heure d’été de s’affronter une nouvelle fois contre les experts de la semaine de l’utilisation du temps. Seulement 60% des Français souhaiteraient rester à l’heure d’été. Mais qui sont bien les autres férus de la tombée de la nuit à 16h ?

