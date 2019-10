C’est devenu une tradition : chaque année, le jour de l’anniversaire de Vladimir Poutine, le Kremlin diffuse une vidéo de propagande virile. Pour montrer que Poutine est décidément le meilleur, le plus fort, le plus impressionnant. Même avec les années qui passent. Cette année, il fête ses 67 ans… et ça commence à se voir.

