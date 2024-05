Vladimir Poutine accueilli en star par Xi Jinping

Jeudi 16 mai, Vladimir Poutine est arrivé en Chine pour une visite d’Etat. Le président russe, toujours en quête d’un soutien plus affirmé de son allié en plein conflit ukrainien, a été accueilli en fanfare par son homologue chinois Xi Jinping. Quelques jours seulement après avoir rencontré Emmanuel Macron, ce dernier a semblé beaucoup plus heureux de retrouver Vladimir Poutine. Une mise en scène millimétrée qui a dû faire du bien au président russe, boycotté en Occident.

En savoir plus sur Julien Bellver