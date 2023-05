Vladimir Poutine invoque Louis XIV dans une séquence surréaliste (et ratée) à la télévision russe

Vladimir Poutine a pour habitude de réécrire l’Histoire pour mieux justifier l’invasion russe en Ukraine. Il s’est à nouveau livré à une opération de communication étonnante reprise à la télévision russe. Une carte datant du XVIIème siècle est offerte au président russe devant les caméras pour étayer la thèse du Kremlin selon laquelle l’Ukraine n’existait pas à cette époque. Cependant, si l’on regarde de plus près, on retrouve bien l’Ukraine et même Kiev sur cette carte.