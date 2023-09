Vladimir Poutine et Kim Jong-un : une rencontre scénarisée ?

Mardi 12 septembre 2023, Kim Jong-un et Vladimir Poutine se rencontraient autour de deux grands thèmes, l’agriculture et le tourisme. Et ce après un voyage en train à rallonge du dirigeant nord-coréen. Une rencontre millimétrée durant laquelle toutes les scènes ont été montées avec des plans ne dépassant pas cinq ou six secondes. Les médias du monde entier ont tous reçu une version commune de cette rencontre, à travers laquelle chaque geste semble minutieusement calculé.