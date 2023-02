Vladimir Poutine glorifie la victoire de Stalingrad et refait l’Histoire

Le 2 février 1943, la bataille de Stalingrad a marqué l’histoire. Plus de deux millions de soldats ont été tués. Cette bataille, première véritable défaite pour l’Allemagne nazie, a été un tournant dans la Seconde guerre mondiale. Pour fêter les 80 ans de cette victoire, Vladimir Poutine a organisé une grande commémoration à Stalingrad, devenue Volgograd. Le but : faire le parallèle avec sa guerre en Ukraine, qu’il justifie toujours par une volonté de “dénazifier” le pays. Dans son discours, ce dernier a comparé la livraison de chars Leopard allemands à l’Ukraine aux chars Panzers d’Adolf Hitler. Les journalistes de TF1 Jérôme Garro et Gilles Parrot sont sur place.