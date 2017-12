Vladimir Poutine : il ne s'arrête jamais !

Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 18 ans… Et il en veut encore ! Il vient d'ailleurs d’annoncer sa candidature pour 2018 et c’était diffusé en direct à la télévision publique russe. Alors cette annonce n’était pas une surprise, mais depuis, la télévision publique russe est en campagne derrière Poutine. Un exemple avec la première chaîne russe, qui lui a carrément consacré 16 minutes dans son JT de 20H. Et pour ça, ils sont allés aux 4 coins du pays, recueillir des témoignages à la gloire de Poutine : d’abord dans une région ravagée par les incendies en 2015. On a aussi vu Poutine au chevet des enfants malades. Ou encore Poutine l’homme proche de son peuple...Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 2