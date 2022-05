Voilà ce que font les ministres en attendant le nouveau gouvernement

Deuxième semaine depuis la réélection d’Emmanuel Macron et deuxième Conseil des ministres avec toujours le même gouvernement. Le président prend son temps pour désigner son nouveau Premier ministre – à moins qu’il n’ait du mal à recruter ? – et il n’y a pas que sur les chaînes d’info que l’attente se fait sentir. Depuis deux semaines, les actuels ministres et membres de gouvernement, mais également leur staff attendent. Attendre, c’est d’ailleurs tout ce qu’ils peuvent faire. Attendre de savoir s’ils sont reconduits, ou pas. De savoir s’ils déménagent d’un ministère à un autre ou s’ils rentrent chez eux. Pour comprendre comment les ministres organisent leur agenda depuis 10 jours, on les appelés. Un par un.