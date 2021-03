Voile, prostitution et transidentité : ces sujets qui divisent les féministes

Aujourd’hui, les féministes se divisent sur trois sujets principaux : le port du voile, la prostitution et la place des personnes transgenres. Des désaccords qui tournent parfois à l’affrontement, comme ça a été le cas ce week-end place de la République à Paris. Des féministes qui attaquent d’autres féministes, c’est rare et ça illustre bien les désaccords entre les différents mouvements. On en parle avec Paul Gasnier.