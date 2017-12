Une nouvelle polémique s’est abattue sur le gouvernement ce matin. Pour gagner deux heures dans son agenda et obtenir un avion plus confortable, le Premier Ministre Edouard Philippe aurait loué, pour 350 000 euros, un avion privé pour un vol Tokyo-Paris. "Crise" au plus haut de l’état. le premier Ministre a donc réagi ce matin sur RTL.. Mais réagir n'est pas s'excuser. C'est le fait du jour - Extrait Quotidien du 20 décembre