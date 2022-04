Votre dose de "N’oubliez pas les paroles" spécial Valérie Pécresse

J-6 avant le premier tour de l’élection présidentielle et dernier week-end de campagne pour les candidats à l’Elysée. Enfin, l’équipe de Valérie Pécresse s’est rendue compte qu’il fallait mettre un terme aux punchlines qui riment. Mais nous, on ne pouvait pas la laisser s’arrêter sans un dernier « N’oubliez pas les paroles ». Quant aux autres candidats ce week-end, Anne Hidalgo est tombée dans un puits, Éric Zemmour s’est fait virer d’un club de foot, le RN a fait péter les watts, Jean Lassalle a remercié la femme la plus patiente du monde et Emmanuel Macron est entré en transe sur la Marseillaise.