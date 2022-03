Vous avez l’impression d’avoir déjà entendu le slogan d’Éric Zemmour ? C’est normal

Éric Zemmour a dévoilé son slogan de campagne. On s’en doutait un peu vu le fiasco de sa présentation sur TF1 lundi soir : il est mauvais. Comme slogan, le polémiste a choisi « Pour que la France reste la France ». Un leitmotiv d’une extrême originalité puisqu’il s’inspire d’un slogan déjà utilisé par Éric Ciotti, qui le reprenait lui-même de Valérie Pécresse, qui le reprenait elle-même de Laurent Wauquiez, lequel l’avait pris à Marine Le Pen, laquelle l’avait pris à François Hollande et à Nicolas Sarkozy, sachant qu’eux-mêmes s’étaient inspirés de Jean-Marie Le Pen, de Jean-Pierre Chevènement et de Charles Pasqua. Bref, on est sur une grosse, grosse originalité et, au final, on ne sait même plus de quelle France on parle.