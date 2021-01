Vous le reconnaissez ? Dès qu'il neige 3 flocons, il est là !

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce week-end, il s’est passé un truc incroyable dans nos vies. En plein hiver, il a… neigé ! Incroyable. Toutes les chaînes d’info étaient en boucle : on a vu les 4 flocons de neige se battre en duel au-dessus de Paris pendant des heures. On a vu les enfants lancer des boules de neige sur des parents pas forcément aussi joyeux, on a vu des bonhommes de neige plus ou moins prudes et on a surtout vu celui qui ne rate jamais une occasion de dégainer les skis : le con de Montmartre. Celui qui adoooore descendre la pente du Sacré-Cœur même s’il n’y a que 2cm de neige et qu’il va bousiller ses skis.