Vous les Toulousains qui "soutenez" Jean Lassalle, on vous voit

On vous a bien vu lundi, accueillir Jean Lassalle pour son meeting Salle Sénéchal, rue de Rémuzat, pas loin du Capitole. Mais toi, jeune toulousain qui a accueilli le candidat devant le Burger King pour lui faire dédicacer son skate, étais-tu VRAIMENT là parce que tu crois en ses idées ? Et toi, jeune toulousain n°2 qui était venu assister au meeting, étais-tu VRAIMENT là pour écouter son discours ? Quant à toi, jeune toulousain n°3, veux-tu VRAIMENT nous faire croire que tu as crié si fort parce que tu étais porté par une ferveur pro-Lassalle ? On vous voit.