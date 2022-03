Vous vous souvenez quand on rêvait au monde d’après Covid ?

Vous vous souvenez, quand le Covid avait mis le monde sur pause ? Quand on découvrait avec stupéfaction et réjouissance les canards se promenant dans Paris ? Quand on rêvait au monde d’après, un monde sans Covid, un monde plus respectueux de la planète, plus doux, plus simple ? Qu’est-ce qu’on était con.