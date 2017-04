Qui sont les représentants de la "VRAIE" France du nouveau clip de Mélenchon ?  

Jean-Luc Mélenchon vient de sortir un spot de campagne de 7 minutes 23 qui inonde les réseaux sociaux et Youtube. Le principe, c'est d'imaginer la France un an après l'élection de Jean-Luc Mélenchon. Et comme c'est un clip de campagne, évidemment, cette France serait géniale, écologique, harmonieuse ! On se pose quand même une question: qui est ce super patron qui sert du bio à ces clients? Ou cet ancien chômeur qui a miraculeusement trouvé un travail grâce à Jean-Luc Mélenchon.? Quotidien a mené l'enquête pour les retrouver.