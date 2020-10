En savoir plus sur Yann Barthes

Mercredi, Emmanuel Macron était en déplacement dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes, durement touchée par la tempête Alex. Au milieu des bains de foule, parmi des moments difficiles, on a repéré quelques sourires, quelques détails amusants et un homme qui avoue au président ET au ministre de l’Intérieur qu’il conduit… Sans permis.