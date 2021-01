Washington en état de siège à J-7 de l’investiture de Joe Biden

En savoir plus sur Yann Barthes

Sept jours après l’attaque du Capitole, Washington se barricade. Mercredi dernier, des militants pro-Trump ont envahi le Congrès pour mettre un terme à l’officialisation de la victoire de Joe Biden par les sénateurs. Pendant plusieurs heures, la police a été totalement dépassée par la foule de manifestants qui ont saccagé les lieux. Sept jours plus tard, Washington panse ses plaies. La ville s’est remplie de soldats de la Garde nationale – dont certains dorment dans le Capitole - les musées sont fermés et des barrières anti-émeutes ont été installées un peu partout. Alors que Washington ne s’est pas encore remise du chaos de la semaine passée, elle doit déjà organiser l’inauguration de Joe Biden dans une semaine. Sur place, les autorités craignent une nouvelle journée de tensions. Sophie Gousset et Laura Geisswiller ont rencontré Paul Strauss. Sénateur du District de Columbia, où se trouve Washington, il a du mal à reconnaître sa ville.