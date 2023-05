Week-end à Rennes, ville de cœur d’Etienne Daho

Rennes, capitale du rock français, est aussi la ville de cœur d’Etienne Daho : il y fait ses études et ses gammes en tant qu’artiste. Cet enfant du pays reçoit même la médaille de la ville dans les années 1980. Rennes est-elle toujours la capitale du rock et quelle place occupe Etienne Daho dans le cœur des Rennais ? Des bars aux disquaires, en passant par les salles de concert, tout le monde connaît Etienne Daho. Frank Darcel, co-fondateur et guitariste du groupe rennais Marquis de Sade avec lequel Etienne Daho a fait ses premiers pas sur scène, se souvient de son partenaire.