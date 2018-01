"Wonder Wheel" : le dernier Woody Allen rattrapé par les accusations de Dylan Farrow

"Wonder Wheel", le dernier long-métrage du réalisateur Woody Allen, dont la sortie est prévue le 31 janvier, a été rattrapé par l’actualité. Dylan Farrow, la fille adoptive de Woody Allen, a réitéré les accusations de viol contre le réalisateur américain dans une interview télévisée sur CBS. Dans ce contexte, la promotion du film en France et aux États-Unis a été… compliquée. Lâché par plusieurs de ses acteurs, Woody Allen pourrait voir son dernier film connaître le plus faible succès depuis ses débuts.