World Central Kitchen, l’ONG qui a servi plus de 40 millions de repas à Gaza

Il y a quelques jours, une frappe israélienne a frappé le véhicule humanitaire de l’ONG World Central Kitchen, causant la mort de sept personnes. Un drame qui pourrait marquer un véritable tournant dans le conflit. L’ONG avait réussi deux semaines plus tôt à faire parvenir des tonnes de nourriture par la mer grâce à un bateau venu de Chypre alors que tous les accès à la bande de Gaza sont verrouillés par l’armée israélienne. L’ONG est l’une des rares à avoir eu la confiance du gouvernement israélien pour intervenir à Gaza et revendique y avoir servi plus de 40 millions de repas. Son fondateur est Jose Andres, un chef étoilé décoré par Barack Obama.

En savoir plus sur Paul Gasnier