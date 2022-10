Xavier Bertrand, à peine parti et déjà de retour

A la suite de sa défaite au premier tour du congrès de la droite, en décembre dernier, Xavier Bertrand avait promis d’arrêter la politique nationale. Il aura tenu dix mois. Samedi dernier, Sophie s’était rendue au lancement de son nouveau parti “NOUS FRANCE”. Et qui dit nouveau parti dit nouveaux goodies comme des tee-shirt. Mais plus surprenant des graines sont en vente avec le slogan : “C’est en se plantant qu’on grandit !”. Durant ce lancement qui a duré plus d’une heure, Xavier Bertrand déroule un programme digne d’un candidat à la présidentielle. Pourtant à droite, il n’est pas apprécié par tout le monde, en témoigne la petite guerre qui l’oppose à Eric Ciotti. La guerre à droite pour 2027 est bel et bien lancée.