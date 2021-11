Xavier Bertrand vs Emmanuel Macron : round 3

Xavier Bertrand le répète depuis des semaines : il sera celui en face d’Emmanuel Macron au second tour. Qu’à cela ne tienne, le chef de l’État l’a pris au mot : les deux hommes se détestent et ne se cachent plus. Après des échanges tendus ce week-end, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron ont une nouvelle fois joué des muscles ce mardi à Amiens.