Dans son tout dernier film "Ma vie avec John F. Donovan", Xavier Dolan raconte l'histoire d'une correspondance entre un jeune garçon et un acteur à succès. Forcément, il ne pouvait pas échapper à la question "et lui, répond-t-il à ses jeunes fans ?". Et il se trouve que... oui, on a même l'adresse pour lui écrire.