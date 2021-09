Xavier Lemoine, le maire antivax de Montfermeil

Xavier Lemoine est maire de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Il y a quelques jours, il a fait parler de lui en publiant un édito antivax dans le journal de sa ville. Le maire y accuse notamment les vaccins d’être en réalité des « thérapies géniques » et conseille à ses administrés de bien se « renseigner avant de faire vacciner » leurs enfants. Vice-président du parti chrétien démocrate, fondé par Christine Boutin, Xavier Lemoine était en première ligne de la Manif pour Tous. Depuis le début de la crise sanitaire, il est devenu un habitué des plateaux télé sur lesquels il n’hésite pas à donner son avis sur le virus et les vaccins. Dans sa ville, Xavier Lemoine agace : au conseil municipal, il a prétexté des problèmes de peau pour ne pas avoir à porter le masque et il a également refusé qu’un bus de vaccination s’arrête dans sa ville. Sans doute parce qu’à Montfermeil, la situation épidémique est sous contrôle ? Valentine Watrin, Fanny Duvot et Thibault Dautrevaux sont allés vérifier sur place.