Xavier Niel à la conquête de M6

Les patrons de TF1 et M6 étaient reçus ce mercredi par l’ARCOM pour leur grand oral de renouvellement de leur fréquence gratuite sur la TNT. Rodolphe Belmer, nouveau patron de TF1 et Nicolas de Tavernost, patron de M6, ont donc présenté leur plan d’action sur les dix prochaines années pour leur chaîne respective. Mais l’audition la plus attendue était celle de Xavier Niel. L patron de Free espère rafler la fréquence de M6 pour en faire la « Six », une nouvelle chaîne avec une ligne éditoriale bien précise.