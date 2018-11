"Il y a du respect à avoir" : Sandra Muller répond à Eric Brion, 1er homme ciblé par Balancetonporc

En octobre 2017, Sandra Muller lance le hashtag "Balancetonporc" sur Twitter pour y dénoncer les propos tenus par Eric Brion, lors d'une soirée. "Tu as de beaux seins, je vais te faire jouir toute la nuit", lui a dit l'ancien patron d'Equidia. Un an plus tard, c'est lui qui s'est exprimé, expliquant que sa vie avait été anéantie en un seul tweet et qu'il était désormais comparé à Harvey Weinstein. Sur le plateau de Quotidien, Sandra Muller répond à Eric Brion et assure n'avoir jamais cherché à le comparer à Harvey Weinstein.