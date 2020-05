En savoir plus sur Yann Barthes

Pourquoi est-ce que la langue française, pourtant très riche, n’a jamais trouvé le moyen de parler de « bisou » sans avoir l’air de parler à un enfant ? Pourquoi on dit « baiser » alors que ça a le même sens que « baiser » et que c’est du coup pas très chic ? Parce que bon, il y a bien « embrassade », mais c’est pas tellement plus joli.