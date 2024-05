Yann Marguet : rien ne va plus chez Boeing !

Après une sortie de piste au Sénégal, une roue qui se fait la malle à Atlanta, un train d'aterrissage qui tombe à San Francisco, la chute d'un capot moteur à Denver, une porte arraché en plein vol en Alaska et des lanceurs d'alertes qui dénoncent la gestion de la sécurité dans l'entreprise... rien ne va plus chez Boeing !

