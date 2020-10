En savoir plus sur Yann Barthes

On le sait depuis déjà longtemps : si la gauche veut espérer pouvoir peser en 2022, elle doit se ras-sem-bler. Plus facile à dire qu’à faire à en croire la gêne au rassemblement écologiste de Niort qui a eu lieu ce week-end et qui réunissait Jean-Luc Mélenchon ET Yannick Jadot. Même se dire bonjour a été une épreuve. On en parle avec Sophie Dupont.