Youtubeurs stars et choc générationnel : promenade à Vidéo City  

C’est le salon qui peut éventuellement VOUS donner un sacré coup de vieux…Ça s’appelle « Vidéo City », et c’est le salon des stars d’internet. Ça se passait porte de Versailles à Paris ce week-end : plus de 40.000 visiteurs en deux jours… Et on a profité d’avoir cette nouvelle génération sous la main pour se poser la question suivante : A quoi ressemblera le monde de demain ? Et premier constat : le monde de demain aura du mal à communiquer avec celui d’hier...