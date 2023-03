Zendaya, reine des tapis rouges et du recyclage

Le style et l’élégance de Zendaya ne sont plus à prouver. L’actrice américaine illumine les tapis rouges et leur instille une dimension responsable et écolo. La preuve : Zendaya est une adepte des robes vintages. Pour ses premières, pour ses remises de prix, pour ses cérémonies officielles, Zendaya ne choisit que des vêtements de créateurs issus de collections passées, voire très passées.