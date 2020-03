En savoir plus sur Yann Barthes

C'est une photo qui vient rappeler le triste sort des civils en Syrie. Depuis la reprise des affrontements, de nombreux enfants ont trouvé la mort sous les bombardements à Idleb. Depuis 10 ans, la guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts. Et depuis 10 ans, la communauté internationale s'inquiète, appelle au calme. Sans succès. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.