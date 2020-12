Zoom: 100 ans de Parti Communiste

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce 17 décembre est un jour particulier pour les communistes français : c’est le 100ème anniversaire du Parti Communiste Français. Après 13 ans d’absence aux élections présidentielles, le parti a choisi ce jeudi pour annoncer la probable candidature de Fabien Roussel en 2022. Si, aujourd’hui, le PCF a moins d’influence qu’au moment de sa création, le Parti Communiste a longtemps structuré la vie politique française. Il est même un pan entier de l’histoire politique, culturelle et intellectuelle française. En 1945, à sa création, le PCF se présente comme « le parti des fusillés » et met en avant ses membres « tombés en héros » pendant la Seconde Guerre mondiale. Résultat : aux élections législatives de 1945, le Parti communiste devient le premier parti de France avec 27% des voix. C’est notamment à eux qu’on doit la création de la sécurité sociale. Au fil des années, pourtant, le Parti communiste perd de sa popularité. Dans les années 60, l’idéologie communiste en prend un coup. En France, le parti résiste grâce à George Marchais, personnalité forte et convaincante, mais s’effrite au fur et à mesure, rattrapé en popularité par le Parti socialiste. Le Parti communiste français a tout de même laissé en France un héritage culturel et intellectuel. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom.