Zoom - 16 octobre : Jean-Luc Mélenchon a-t-il vraiment appelé à l’insurrection violente ?

Sur son compte Twitter, Jean-Luc Mélenchon écrivait ceci : « Le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire » et appelait les Français à « faire mieux le 16 octobre », jour de la mobilisation organisée par LFI. Le tweet a rapidement provoqué une indignation générale chez les adversaires de Jean-Luc Mélenchon et courroucé un certain nombre de membres de la NUPES également. Sur le fond, le leader de la France insoumise a-t-il vraiment appelé à l’insurrection violente ?