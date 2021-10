Zoom 2022 : c’est quoi la démocratie directe ?

En ce moment, les politiques n’ont qu’un mot à la bouche : « referendum ». Ceux qui sont candidats et ceux qui ne le sont pas ne jurent plus que par le vote des Français pour faire adopter leurs mesures. Un appel à la « démocratie directe » qui interroge. On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022. La « démocratie directe » est LE nouveau leitmotiv des politiques. Pour cause, ils ont tous compris (ou presque) qu’elle est devenue un enjeu majeur pour les Français. Parce que la défiance envers les politiques est de plus en plus grande, les Français veulent avoir un impact plus concret sur les changements qu’on leur impose. 77% des Français sont pour le RIC, le referendum d’initiative citoyenne pour soumettre une proposition de loi. Si la démocratie directe est devenue centrale dans les débats, ses défenseurs ne sont pas exactement nés d’hier. Ce débat remonte en réalité à la Révolution française et à Jean-Jacques Rousseau, défenseur du principe de la souveraineté populaire. Déjà à l’époque existaient aussi des réfractaires à cette démocratie directe, comme l’abbé Sieyès pour qui la seule méthode valable était la souveraineté nationale, donc le pouvoir aux élus de la Nation. Concrètement, aujourd’hui en France, qui est pour cette « démocratie directe » et à quoi ressemblerait-elle ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On en parle avec Antoine Bristielle dans son Zoom 2022.