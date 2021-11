Zoom 2022 : c’est quoi l’extrême droite pour les Français ?

Éric Zemmour est-il d’extrême droite ? Face à cette question, le patron des Républicains Christian Jacob botte en touche. Mais globalement, c’est quoi l’extrême droite ? Où les Français placent-ils le curseur entre la droite et son extrême ? Quelles valeurs, quels propos et quelles démarches qualifient l’extrême droite ? Scientifiquement parlant, il n’existe pas d’études sur le rapport des Français à l’extrême droite, ni ce qui définit, pour eux, ce courant politique. Ils ne sont pas les seuls : les politiques eux-mêmes ont du mal à se mettre d’accord sur une définition. Pour essayer de définir le rapport des Français à ce courant de pensée, on peut se baser sur leur perception des candidats à l’élection présidentielle : selon eux, untel est-il plus d’extrême droite qu’un autre ? Dans quel courant politique placent-ils tel ou tel candidat ? Pour 49% des Français, Marine Le Pen représente « un danger ». Ils sont aussi 53% à estimer qu’Éric Zemmour représente un « danger pour la démocratie ». Ils sont pourtant tous deux donnés à de hauts scores dans les sondages d’opinion ces dernières semaines. Est-ce à dire que les Français sont nombreux à se considérer comme « d’extrême droite » ? Pas vraiment. L’étiquette d’extrême droite est encore rejetée par de très nombreux sympathisants. Ils ne sont d’ailleurs que 5% des Français à se revendiquer d’extrême droite.