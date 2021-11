Zoom 2022 – Débat Les Républicains : 2016 - 2021, quelles différences ?

Lundi soir, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Michel Barnier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, les cinq candidats Républicains, s’affrontaient pour leur tout premier débat en direct à la télévision. Cinq ans après, la droite s’est donc de nouveau prêtée à l’exercice. Quelle différence entre le débat de 2016, qui voyait s’affronter Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson et celui de cette année ? On fait le bilan avec Lilia Hassaine.